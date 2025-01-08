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Manisa Basket, Niners Chemnitz'i Dramatik Bir Maçta Yendi

Manisa Basket, Niners Chemnitz'i Dramatik Bir Maçta Yendi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını 87-86'lık skorla mağlup etti. Maç boyunca karşılıklı sayılarla giden mücadelede, son dakikalar büyük bir heyecana sahne oldu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Alexandre Deman (Fransa)

Manisa Basket: Pickett 6, Saben Lee 20, Besson 27, White Jr 24, Yunus Emre Sonsırma 2, Chiozza 2, Leon Apaydın 1, Ahmet Yılmaz 5

Niners Chemnitz : Uguak 19, Garrett 20, Richter 9, Christmas 14, Lansdowne 2, Bailey Jr 10., Nkamhoua 10, Edigin, Tischler 2

1. periyot: 21-20

Devre: 37-41

3. periyot: 61-63

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını 87-86 yendi.

Müsabaka her iki takımın karşılık sayılarıyla başladı. Maçın 5. dakikasını 11-9 üstün geçen Manisa Basket, kalan bölümde etkili oynayan White Jr. ve Ahmet Yılmaz'ın bulduğu sayılarla ilk periyodu 21-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Manisa Basket'den Lee'nin art arda bulduğu sayılara konuk ekip, Richter ile cevap verdi. Baskısını arttıran Niners Chemnitz, Garrett'in 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışıyla 25-23 öne geçti. 15. dakikaya 30-29 önde giren Chemnitz, Uguak ve Richter'in etkili oyunuyla soyunma odasına 41-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Manisa Basket, Lee ile bulduğu sayılarla müsabakada yeniden öne geçti: 45-44. Baskısını arttırarak maçın 25. dakikasına 54-40 önde giren Niners Chemnitz, Bailey Jr. ve Garrett'in etkili oyunuyla periyodu 63-61 önde tamamladı.

Final periyodu büyük heyecana sahne oldu. Periyodun başında farkı açan konuk ekip, son 5 dakikaya 81-68 önde girdi. Kalan bölümde baskısını arttıran Manisa Basket, Alman temsilcisinin hücumlarına White Jr. ve Saben Lee ile cevap vererek farkı azalttı. Manisa Basket, maçın bitimine 20 saniye kala Besson'un 3 sayılık atışıyla müsabakadan 87-86 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
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