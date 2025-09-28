Manisa Basket, Mersin Spor'a Yenildi
Basketbol Süper Ligi 1. haftasında Manisa Basket, evinde Mersin Spor'a 87-68 mağlup oldu. Maçın en skorer oyuncusu Mersin Spor'dan March Jr. oldu.
Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
MANİSA BASKET: Scrubb 2, Mintz 9, Buğra 4, Zemaitis 2, Mobley 10, Smith 13, Batu 1, Yiğit 10, Mustafa, Altan, Johnson 6, Pereira 11
MERSİN SPOR: Cowan 14, Cruz 12, Efe 5, Mükremin, White 8, Bentil 11, Olaseni 4, Cobbs 4, Kartal 11, March Jr. 16, Leon Apaydın, Hakan 2
1'İNCİ PERİYOT: 14-19
DEVRE: 29-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 5O-65
Basketbol Süper Ligi 1'nci haftasında Manisa Basket, Mersin Spor'a evinde yenilmekten kurtulamadı. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maç, 87-68 Mersin Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Mersin Spor'da March Jr. oldu.