Manisa Basket, Mersin Spor'a Yenildi

Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi 1. haftasında Manisa Basket, evinde Mersin Spor'a 87-68 mağlup oldu. Maçın en skorer oyuncusu Mersin Spor'dan March Jr. oldu.

Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

MANİSA BASKET: Scrubb 2, Mintz 9, Buğra 4, Zemaitis 2, Mobley 10, Smith 13, Batu 1, Yiğit 10, Mustafa, Altan, Johnson 6, Pereira 11

MERSİN SPOR: Cowan 14, Cruz 12, Efe 5, Mükremin, White 8, Bentil 11, Olaseni 4, Cobbs 4, Kartal 11, March Jr. 16, Leon Apaydın, Hakan 2

1'İNCİ PERİYOT: 14-19

DEVRE: 29-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 5O-65

Basketbol Süper Ligi 1'nci haftasında Manisa Basket, Mersin Spor'a evinde yenilmekten kurtulamadı. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maç, 87-68 Mersin Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Mersin Spor'da March Jr. oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
