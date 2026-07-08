Manisa Basket ilk maçını Kolossos'la oynayacak
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon kuraları çekildi. Glint Manisa Basket, eleme turunda Yunan temsilcisi Kolossos H Hotels BC ile eşleşti. Eleme maçları Eylül'de Bulgaristan'da oynanacak.
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon kuraları İsviçre'de çekilirken organizasyonda eleme turunda yer alacak Glint Manisa Basket'in rakibi Yunanistan'ın Rodos Adası temsilcisi Kolossos H Hotels BC oldu. Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak. Manisa ekibi Kolossos'u geçerse çeyrek finalde Promitheas-BC Vienna eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Manisa Basket elemelerde 4 tur geçerek adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdırmaya çalışacak. Temsilcimiz elenirse Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı