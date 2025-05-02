Manisa Basket, Galatasaray'ı 94-75 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Manisa Basket, Galatasaray'ı 94-75 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, sahasında Galatasaray'ı 94-75 mağlup etti. Maçta etkili bir performans sergileyen Manisa Basket, periyotları lider kapattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Manisa Basket, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 94-75 mağlup etti.

Salon: MOSTEM

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

Manisa Basket: Chiozza 12, Acuil 13, Buğra 10, Besson 14, Thomas 15, Mehmet, Leon Apaydin, Cengizhan, Elmore 5, White Jr 18, Mustafa, Yunus Emre 7

Galatasaray: Sadık Emir 6, Cummings 8, Palmer Jr 12, Astacio 8, Göksenin 5, Young 4, Wallace 2, Blumbergs 4, Samet 2, Izundu 13, Buğrahan 11, Altan

1. Periyot: 25-23 (Manisa Basket lehine)

Devre: 51-39 (Manisa Basket lehine)

3. Periyot: 80-55 (Manisa Basket lehine) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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