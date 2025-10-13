Manisa Basket, Esenler Erokspor'a Mağlup Oldu

Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, 3. hafta maçında Esenler Erokspor'a 95-75 yenildi. Maçın detaylarında Manisa'nın skorer oyuncuları arasında Judah Mintz öne çıkarken, Esenler'de Jordon Crawford en yüksek sayıyı attı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında Manisa Basket, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 95-75 mağlup oldu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız

Manisa Basket: Dayshon Smith 6, Yiğit Onan 12, İsaiah Mobley 14, Judah Mintz 21, Jayce Johnson 2, Jay Scrubb 3, Altan Çamoğlu 6, Kristupas Zemaitis 9, Buğra Çal 2, Ethem Yılmaz, Batu Eryutlu, Mustafa Yerkazanoğlu

Esenler Erokspor: Langston Galloway 16, Jordon Crawford 20, Egehan Arna 14, Petr Cornelie 12, Jeremy Simmons 13, Jermaine Love 9, Erten Gazi 2, Ahmet Düverioğlu 2, Tre'Shawn Thurman 7, JaKeenan Gant, Thomas Akyazılı, Metehan Akyel

1. Periyot: 21-21

Devre: 41-46 (Esenler Erokspor lehine)

3. Periyot: 53-74 (Esenler Erokspor lehine) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
