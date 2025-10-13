Manisa Basket, Erokspor'a Yenildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, Esenler Erokspor'a evinde 75-95 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi Manisa'dan Minthz oldu.
Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız
MANİSA BASKET: Yiğit 12, Minthz 21, Zemaitis 9, Mobley 14, Altan 6, Scrubb 3, Smith 6, Batu, İbrahim, Buğra 2, Mustafa, Johnson 2
ESENLER EROKSPOR: Crawford 20, Cornelie 12, Egehan 14, Love 9, Ahmet 2, Erten 2, Galloway 16, Simmons 13, Akyazili, Thurman 7, Gant, Metehan
1'İNCİ PERİYOT: 21-21
DEVRE: 41-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-74
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3'üncü haftasında Manisa Basket, Esenler Erokspor'a evinde yenilmekten kurtulamadı: 75-95. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk 10 dakikası 21-21 ile tamamlanırken, ilk yarı 41-46 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi. 3'üncü periyotta farkı açan Esenler Erokspor bu periyotta skoru 53-74'e getirip, maçtan galip ayrıldı: 75-95. Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Manisa Basket'te Minthz oldu. Bu skorla Manisa ekibi 1 galibiyette kaldı. Erokspor ise ilk galibiyetini elde etti.