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Manisa Basket Divissa, Jon Elmore ile Sözleşme İmzaladı

Manisa Basket Divissa, Jon Elmore ile Sözleşme İmzaladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Basket Divissa, 1.91'lik ABD'li oyun kurucu Jon Elmore ile kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, Elmore'un başarılarla dolu bir sezon geçirmesini umuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket Divissa, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manisa temsilcisi 1.91'lik oyun kurucuyla sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüz ve Jon Elmore için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
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