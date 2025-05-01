Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Suriye'de ordu yola çıktı, İsrail'in karıştırdığı yere gidiyorlar
1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Manisa Basket Divissa-Galatasaray Maçının Yeri ve Saati Değişti

Manisa Basket Divissa-Galatasaray Maçının Yeri ve Saati Değişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yarın yapılacak Manisa Basket Divissa-Galatasaray karşılaşmasının salonu ve başlama saati değişti. Teknik arıza nedeniyle maç, Muradiye Spor Salonu'ndan MOSTEM Spor Salonu'na alındı ve saat 19.00'dan 18.00'e çekildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 28. haftasında yarın yapılacak Manisa Basket Divissa- Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı salon ve başlayacağı saat değişti.

Manisa Basket Divissa'dan yapılan açıklamaya göre, Muradiye Spor Salonu'ndaki teknik arıza nedeniyle müsabakanın yapılacağı yerde ve başlama zamanında değişikliğe gidildi.

Açıklamada, "2 Mayıs Cuma günü 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanması planlanan Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçının, Muradiye Spor Salonu'nda oluşan teknik arıza sebebiyle 2 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de MOSTEM Spor Salonu'nda oynanması kararlaştırılmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.