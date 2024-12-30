Manisa Basket, Beşiktaş'ı 94-88 ile Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-88 yenerek 3. galibiyetini elde etti. Maçın önemli performansı Saben Lee'den geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Manisa Basket, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-88 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetini aldı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Can Mavisu, Tolga Edis, Berk Kurtulmuş
Manisa Basket: Pickett 7, Acuil 14, Saben Lee 34, Thomas 6, Yunus Emre Sonsırma 7, Chiozza 6, Leon Apaydın 3, White Jr. 17
Beşiktaş: Mathews 15, Needham 24, Yiğit Arslan 5, Sleva 11, Terry 8, Allman 8, Morgan, Kerem Kuthan Konan 9, Martin 8
1. Periyot: 21-24 (Beşiktaş lehine)
Devre: 49-42 (Manisa Basket lehine)
3. Periyot: 69-65 (Manisa Basket lehine)
5 faulle çıkanlar: Kerem Kuthan Konan, Mathews, Allman 39.50 (Beşiktaş) - MANİSA