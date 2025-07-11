Manisa Basket, Antrenör Kazys Maksvytis ile Yollarını Ayırdı
BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket, kulüpteki devir süreci netleşmediğinden dolayı EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da bulunan baş antrenörü Kazys Maksvytis ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan veda mesajında Maksvytis'e kariyerindeki yeni döneminde başarılar dilendi.
BASKETBOL Süper Ligi'nde kulüpteki devir süreci netleşmediği için henüz hiçbir adım atmayan Manisa Basket, takımdan ayrılarak EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'un yardımcısı olan Antrenör Kazys Maksvytis için veda mesajı yayınladı. Mesajda, "Teşekkürler Kazys Maksvytis! Baş antrenörümüz Kazys Maksvytis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. Manisa Basket'te Maksvytis'in yardımcısı Darius Songaila da kulüpten ayrılmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor