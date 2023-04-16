Herkes, "Mane boşuna kadro dışı kalmamış" diyor! İşte yumrukladığı Sane'nin son hali

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City'e 3-0 yenilen Bayern Münih'te karşılaşma sonrası Mane, soyunma odasında Sane'yi yumruklamıştı. Yaşananlar sonrası Mane kadro dışı kalırken, Sane ise ilk kez Hoffenheim karşısında ortaya çıktı. Alman futbolcunun dudağındaki şişlik dikkat çekti.

Bayern Münih'te Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı sonrası soyunma odası karışmıştı. Mane'den yumruk yiyen Sane ilk kez görüntülendi.

MANE KADRO DIŞI KALDI

Soyunma odasında Sane'yi yumruklayan Mane, önce kadro dışı kalmış ardından ise 500 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Yaşanan olaylar sonrası Sane, ilk kez ligde Hoffenheim karşısında oynanan maçta görüntülendi.

SANE'NİN DUDAĞI ŞİŞTİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Sane'nin dudağındaki şişlik dikkat çekti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Bavyera ekibinin teknik direktörü Tuchel, futbolcularını koruyan açıklamalarda bulundu.

Sane'nin son hali: