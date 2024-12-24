Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
CHP'den asgari ücret kararı! MYK yarın sabah toplanacak
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama

Mancini'den yıllar sonra gelen itiraf: Bir daha asla gitmem

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkemizde Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Roberto Mancini, kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. İtalya Milli Takımı'ndan ayrılarak Suudi Arabistan'a giden Mancini, "İtalya Milli Takımı'nın başındayken ayrılıp Suudi Arabistan'a gittim. Bir daha seçim yapmak zorunda kalırsam asla böyle bir karar almam" dedi.

2013-14 sezonunda Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Roberto Mancini, teknik direktörlük kariyerine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

İtalya Milli Takımı ile Euro 2020 zaferi yaşayan Roberto Mancini, 13 Ağustos 2023 tarihinde Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul ederek görevinden ayrılmıştı. Ancak Mancini'nin Suudi Arabistan serüveni sadece 18 maç sürdü.

"BÖYLE BİR KARAR ASLA ALMAM"

Şu günlerde henüz bir takım ile anlaşmayan Roberto Mancini, Arabistan kariyeri ile ilgili, "İtalya Milli Takımı'nın başındayken ayrılıp Suudi Arabistan'a gittim. Bir daha seçim yapmak zorunda kalırsam asla böyle bir karar almam. Kendi milli takımınıza teknik direktörlük yapmak en iyi iştir" dedi.

Mancini'den yıllar sonra gelen itiraf: Bir daha asla gitmem
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
img

Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
img

Asgari ücret zam oranı belli oldu!
img

TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik ordu kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Husiler, İsrail'e hipersonik füzelerle saldırı düzenledi
İsrail şokta! Husiler hipersonik füzeyle saldırdı
Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
Galatasaraylıların hayallerini yıkan Osimhen gelişmesi

Son Dakika Haberleri

07.07 saat anlamı nedir? 07 07 saat aşk anlamı 2024! 2025 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu? Antalya deprem mi oldu 24 Aralık Salı? 2025 kıdem tazminatı kaç TL oldu? İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı 2025? Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2025? Uşak okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Uşak Valiliği)? Kütahya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Kütahya Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Denizli Valiliği)? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi, yüzde kaç arttı? (%)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.