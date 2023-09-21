Bıçak kemiğe dayandı! Manchester United taraftarları Altay Bayındır için ayaklandı
Manchester United'ın kalecisi Onana, Bayern Münih maçında yediği hatalı goller sonrası topa tutuldu. İngiliz taraftarlar, eldivenlerin artık Altay Bayındır'a verilmesi konusunda hemfikir oldu ve teknik direktör Erik ten Hag'a sert tepki gösterdi.
Son dönemde yediği hatalı gollerle hedef tahtasına oturan Mancheste United'ın kalecisi Onana, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında da hayal kırıklığı yarattı.
Onana'nın Bayern Münih'ten yediği hatalı goller sonrası İngiliz taraftarlar, Altay Bayındır'ın artık eldivenleri alması gerektiğini belirtti.
Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Onana, "Ayaklarım iyi olduğu için burada olduğumu düşünmüyorum. Her şeyden önce kaleyi korumam gerekiyor. Bu yüzden buradayım. En önemli şey takım ve kazanmak için buradayız. David De Gea'nın yerini doldurmak kolay değil." dedi.
Onana ayrıca, "Sezon başında işler istediğimiz gibi gitmedi ama her şey yoluna girecek. Bundan çok eminim. Nasıl çalıştığımızı gördüğümde güven ve ilham kazanıyorum." ifadelerini kullandı.