Bıçak kemiğe dayandı! Manchester United taraftarları Altay Bayındır için ayaklandı

Son dönemde yediği hatalı gollerle hedef tahtasına oturan Mancheste United'ın kalecisi Onana, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında da hayal kırıklığı yarattı.

ALTAY BAYINDIR'I İSTİYORLAR

Onana'nın Bayern Münih'ten yediği hatalı goller sonrası İngiliz taraftarlar, Altay Bayındır'ın artık eldivenleri alması gerektiğini belirtti.

"DE GEA'NIN YERİNİ DOLDURMAK KOLAY DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Onana, "Ayaklarım iyi olduğu için burada olduğumu düşünmüyorum. Her şeyden önce kaleyi korumam gerekiyor. Bu yüzden buradayım. En önemli şey takım ve kazanmak için buradayız. David De Gea'nın yerini doldurmak kolay değil." dedi.

"GÜVEN VE İLHAM KAZANIYORUM"

Onana ayrıca, "Sezon başında işler istediğimiz gibi gitmedi ama her şey yoluna girecek. Bundan çok eminim. Nasıl çalıştığımızı gördüğümde güven ve ilham kazanıyorum." ifadelerini kullandı.