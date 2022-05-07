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Manchester United rezil rüsva oldu! Ronaldo ve arkadaşları tarihi tersten yazdı

Haberler.com - Spor
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Manchester United rezil rüsva oldu! Ronaldo ve arkadaşları tarihi tersten yazdı

Premier Lig'in 36. haftasında Brighton Albion'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Manchester United, 41 yıl sonra ilk kez üst üste 5 kez deplasman mağlubiyeti alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetti.

Brighton Albion ile Manchester United, Premier Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar, 41 yıl sonra ilki yaşadı.

Manchester United rezil rüsva oldu! Ronaldo ve arkadaşları tarihi tersten yazdı

MANCHESTER UNITED, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMİYOR

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Moses Caicedo, 49. dakikada Marc Cucurella, 60. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Mücadeleyi 4-0 kaybeden Manchester United, 41 yıl sonra ilk kez üst üste 5 deplasman maçında puan alamadı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını kaybetti.

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Manchester United, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Spor, Haberler

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