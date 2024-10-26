Manchester United maçına damga vuran görüntü

1-1 beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe- Manchester United maçında, tribünde İsmail Kartal'a tıpatıp benzeyen bir taraftar görüldü.

HERKES İSMAİL KARTAL SANDI

Sosyal medyada viral olan görüntü, futbolseverler arasında esprili yorumlara neden oldu. Tribün kameralarına yansıyan görüntülerde, İsmail Kartal'a oldukça benzerlik gösteren bir taraftarın maçı dikkatle izlediği ve tezehürat yaptığı görüldü.