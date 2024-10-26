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Manchester United maçına damga vuran görüntü

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1-1 biten Fenerbahçe-Manchester United maçında, tribünde İsmail Kartal'a tıpatıp benzeyen bir taraftar dikkat çekti. Bu taraftarın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve esprili yorumlara neden oldu. Kartal'a benzeyen taraftarın, sanki takımın hocasıymış gibi maçı dikkatle izlediği görüldü.

1-1 beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe- Manchester United maçında, tribünde İsmail Kartal'a tıpatıp benzeyen bir taraftar görüldü.

HERKES İSMAİL KARTAL SANDI

Sosyal medyada viral olan görüntü, futbolseverler arasında esprili yorumlara neden oldu. Tribün kameralarına yansıyan görüntülerde, İsmail Kartal'a oldukça benzerlik gösteren bir taraftarın maçı dikkatle izlediği ve tezehürat yaptığı görüldü.

Manchester United maçına damga vuran görüntü
Kaynak: Haberler.com / Spor

Manchester United İsmail Kartal Fenerbahçe Spor

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Yorumlar (1)

Fırat KATIRAĞ:

Hocam artık Fenerbahçeliyim deme bari de içimiz acımasın

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