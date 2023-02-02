Manchester United'ın yıldızı Raphael Varane, 29 yaşında Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybeden Fransa Milli Takımı'nda yaprak dökümü sürüyor. Hugo Lloris ve Steve Mandanda'nın ardından Raphael Varane'da milli takımı bıraktı.

"DOĞRU ZAMAN BU ZAMAN"

Raphael Varane, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aylardır bunun üzerine düşünüyorum ve karar verdim ki milli takımı bırakmak için doğru zaman bu zaman." ifadelerini kullandı. Fransa Milli Takımı'nın tüm ekibine teşekkür eden 29 yaşındaki futbolcu, 2018'de kazandıkları şampiyonluğu unutmayacağını söyledi.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Raphael Varane'ın kadrosunda bulunduğu Fransa Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası'nı kazanmış, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı ise finalde Arjantin'e kaybetmişti.