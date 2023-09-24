Başlarına gelmeyen kalmadı! Manchester United'ın yıldızı trafik kazası geçirdi

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford, Burnley maçının ardından trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından Rashford'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda oaln İngiliz devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, Burnley maçının ardından trafik kazası geçirdi.

EVE GİDERKEN KAZA YAPTI

Athletic'te yer alan haberde, Marcus Rashford'ın takımla Manchester'a döndükten sonra evine giderken trafik kazası geçirdiği belirtildi.

DURUMLARI İYİ

Marcus Rashford'la birlikte kazaya karışan diğer sürücünün de durumun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.