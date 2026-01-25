Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal
Geride bıraktığımız hafta Manchester City'i yenen Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'i de 3-2 mağlup etti.
- Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal'i 3-2 mağlup etti.
- Manchester United, Michael Carrick yönetimindeki ilk iki maçında Manchester City ve Arsenal'i yendi.
- Manchester United, Premier Lig'de 38 puanla 4. sırada yer alırken, Arsenal 50 puanla lig lideri oldu.
Premier Lig'in 23. haftasında Arteta yönetimindeki Arsenal ile Micheal Carrick'in ekibi Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 3-2 kazandı.
MANCHESTER UNITED'DAN GÖRKEMLİ ZAFER
Ev sahibi ekip, müsabakanın 29. dakikasında Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk takım 37. dakikada Bryan Mbeumo ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda 50. dakikada Patrick Dorgu'nun kaydettiği golle Manchester United 2-1 öne geçti. Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile eşitliği sağlarken, Manchester temsilcisi 87. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
CARRICK 2'DE 2 YAPTI
Geride bıraktığımız hafta Michael Carrick yönetimindeki ilk maçta Manchester City'i yenen Manchester United, Arsenal'i de devirerek yeni hocasıyla 2'de 2 yaptı. Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Manchester United, puanını 38 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Ligde 7 maç sonra kaybeden Arsenal ise bu sezonki 3. mağlubiyetini alırken, haftayı 50 puanla liderlik koltuğunda kapadı.