Haberler

Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geride bıraktığımız hafta Manchester City'i yenen Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'i de 3-2 mağlup etti.

  • Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal'i 3-2 mağlup etti.
  • Manchester United, Michael Carrick yönetimindeki ilk iki maçında Manchester City ve Arsenal'i yendi.
  • Manchester United, Premier Lig'de 38 puanla 4. sırada yer alırken, Arsenal 50 puanla lig lideri oldu.

Premier Lig'in 23. haftasında Arteta yönetimindeki Arsenal ile Micheal Carrick'in ekibi Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 3-2 kazandı.

MANCHESTER UNITED'DAN GÖRKEMLİ ZAFER

Ev sahibi ekip, müsabakanın 29. dakikasında Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk takım 37. dakikada Bryan Mbeumo ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda 50. dakikada Patrick Dorgu'nun kaydettiği golle Manchester United 2-1 öne geçti. Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile eşitliği sağlarken, Manchester temsilcisi 87. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

CARRICK 2'DE 2 YAPTI

Geride bıraktığımız hafta Michael Carrick yönetimindeki ilk maçta Manchester City'i yenen Manchester United, Arsenal'i de devirerek yeni hocasıyla 2'de 2 yaptı. Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Manchester United, puanını 38 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Ligde 7 maç sonra kaybeden Arsenal ise bu sezonki 3. mağlubiyetini alırken, haftayı 50 puanla liderlik koltuğunda kapadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü

Ateşkesin uzadığı Suriye'de SDG'den tansiyonu yükseltecek hamleler
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Parkta kanlı hesaplaşma! Birbirlerini görür görmez silah çektiler
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Okan Buruk'tan üst üste flaş paylaşımlar

Okan Buruk'tan üst üste flaş paylaşımlar
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Parkta kanlı hesaplaşma! Birbirlerini görür görmez silah çektiler
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı

Tedesco'dan ayrılığa veto: Ne teklif gelirse gelsin satılmayacak
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı