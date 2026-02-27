Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek
Manchester United, Ocak ayında kovduğu Ruben Amorim'e 18 milyon euro tazminat ödeyecek.
Manchester United'ın, Ocak ayında yollarını ayırdığı teknik direktör Ruben Amorim'e ödeyeceği tazminat bedeli ortaya çıktı.
THE ATHLETIC DUYURDU
The Athletic'in haberine göre İngiliz devi, Portekizli çalıştırıcıya sözleşme feshi kapsamında 18 milyon euro tazminat ödeyecek.
Sezon ortasında alınan ayrılık kararının kulübe ciddi bir mali yük getirdiği belirtilirken, Amorim'in sözleşmesindeki fesih maddeleri doğrultusunda bu ödemenin yapılacağı aktarıldı.
Manchester United cephesinden konuyla ilgili resmi bir detay paylaşılmazken, kulübün teknik direktör değişiminin finansal etkisi İngiliz basınında geniş yankı buldu.