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Manchester United'ın en iyisi Marcus Rashford

Manchester United'ın en iyisi Marcus Rashford

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'i 75 puanla 3. sırada tamamlayan Manchester United'ın, bu sezonun en iyi performans sergileyen futbolcusu İngiliz yıldız Marcus Rashford oldu. Rashford, 30 gol ve 11 asistle takımına büyük katkı sağladı.

İngiltere Premier Lig'i 75 puanla 3. sırada tamamlayan Manchester United'ın, bu sezonun en iyi performans sergileyen futbolcusu İngiliz yıldız Marcus Rashford oldu.

Premier Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 75 puanla 3. sırada tamamlayan Manchester United, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi bileti almayı başardı. Özellikle 2022 FIFA Dünya Kupası sonrasında gösterdiği performansla yıldızlaşan Marcus Rashford, kırmızılarda sezonun en iyi futbolcusu ödülünün de sahibi oldu.

25 yaşındaki yıldız futbolcu, altyapısında yetiştiği Manchester ekibiyle bu sezon 35'i Premier Lig, 5'i FA Cup, 9'u Avrupa Ligi, 6'sı Lig Kupası olmak üzere toplam 55 müsabakada görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Rashford, 30 gol, 11 asistlik katkı sağlamayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manchester United Marcus Rashford Spor Haberler

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