Manchester United'ın 225 milyon euroluk dev hücum hattı
İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United, yaz transfer döneminde hücum hattına aldığı 3 futbolcuya bonuslarla birlikte toplamda 225.70 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

İngiliz ekibi Manchester United, geçtiğimiz sezon beklentilerin çok gerisinde kalmasının ardından yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

3 OYUNCUYA 225 MİLYON EURO BONSERVİS

Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim yönetimindeki İngilizler, hücum hattına aldığı 3 futbolcuya bonuslar hariç toplamda 225.70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kırmızılar, Brezilyalı futbolcu Matheus Cunha için Wolverhampton'a 74.20 milyon Euro, Kamerunlu kanat oyuncusu Bryan Mbeumo için Brentford'a 75 milyon Euro ve Sloven santrfor Benjamin Sesko için ise Leipzig'e 76.50 milyon Euro olmak üzere toplamda 225.70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

TARAFTARLARI SELAMLADI

Manchester United, hazırlık maçında normal süresi 1-1 biten mücadelede İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı seri penaltı atışları sonucunda mağlup etti. Old Trafford'da oynanan söz konusu müsabaka öncesinde kırmızılılar kadrosuna kattığı 3 futbolcu, sahaya çıkarak taraftarı selamladı.

AVRUPA'DA MÜCADELE EDEMEYECEK

Geride kalan sezonu Premier Lig'de 15. sırada tamamlayan Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 mağlup olarak ikinci olmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
