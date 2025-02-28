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Dünya devi Osimhen için Napoli'ye eşi benzeri görülmemiş bir teklif yaptı

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Premier Lig devi Manchester United, Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen ve sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacak olan Osimhen için yeni bir teklif sundu. 40 milyon euro bonservis bedeli ve genç yetenek Rasmus Hojlund'u takas olarak öneren İngiliz ekibinin teklifine Napoli'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu.

Bu sezon başında Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen ve sezon sonunda İtalyan ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Osimhen için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

MANU'DAN DEV TEKLİF

Nijeryalı golcü için Premier Lig devi Manchester United'ın devrede olduğu bilinirken, İngiliz ekibinin yeni bir teklif yaparak yıldız forveti kadrosuna katmak için 40 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra genç yetenek Rasmus Hojlund'u da takas olarak önermeye hazırlandığı ortaya çıktı. Napoli'nin bu teklife nasıl yanıt vereceği merak edilirken, Galatasaray da oyuncuyu kadrosunda tutma planlarını sürdürüyor.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Manchester United bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen için yeni bir adım atma hazırlığında. İngiliz devinin, Osimhen için İtalyan temsilcisine 40 milyon euro nakit paranın yanı sıra Danimarkalı golcü Rasmus Hojlund'u takasta önerdiği iddia edildi.

NAPOLI KANADI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçen günlerde Osimhen için Joshua Zirkzee'nin de takas opsiyonları arasında yer aldığı gündeme gelmişti. Galatasaray ise yıldız oyuncuyu kalıcı olarak renklerine bağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Napoli Sportif Direktörü Manna, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi mevcut. Transfer sürecini geciktirmemek adına en kısa sürede bir çözüm üretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 26 maça çıkan Osimhen, 20 gol ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu. Transfer yarışının hız kazandığı bu süreçte, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

25 GOLE ETKİ ETTİ

Osimhen bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giydi. Söz konusu müsabakalarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, takımına 5'de asist katkısı sağladı. Bu ölçüde Sarı-Kırmızılılara şampiyonluk yolunda önemli derecede katkı sağladı.

Dünya devi Osimhen için Napoli'ye eşi benzeri görülmemiş bir teklif yaptı
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAy kural:

Rasmus Hojlund Osimhen'den beş kat daha iyi oyuncu...

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