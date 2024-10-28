Manchester United, Erik ten Hag ile yollarını ayırdı

İngiliz devi Manchester United, başarısız sonuçların üst üste gelmesiyle birlikte Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Erik ten Hag, Manchester United Erkek Futbol Takımı A Takım Teknik Direktörü görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkür eder ve ona kariyerinde iyi şanslar dileriz." denildi. Hollandalı çalıştırıcının yerine geçici süreliğine Ruud van Nistelrooy'un görev yapacağı belirtildi.

Erik ten Hag, 2022'nin nisan ayında Manchester United'ın başına geçmiş ve 2023'te İngiltere Kupası, 2024'te ise FA Cup'ı İngiliz ekibine kazandırmıştı. Manchester United'da 128 maçta görev yapan Erik ten Hag, 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı. Hollandalı teknik adam, 1.84 puan ortalamasıyla oynadı.