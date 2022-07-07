Manchester United defterini kapattı! Ronaldo, 4 dünya devinden birine imza atacak - Haberler

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Manchester United defterini kapattı! Ronaldo, 4 dünya devinden birine imza atacak

Haberler.com - Spor
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Juventus ile yollarını ayırıp eski takımı Manchester United'a imza atan süper yıldız Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği gerekçesiyle takımdan ayrılmak istiyor. Ronaldo ile ilgilendiği öne sürülen kulüpler ise Sporting, Chelsea, Barcelona ve Bayern Münih.

Süper yıldız Cristiano Ronaldo büyük umutlarla geldiği Manchester United ile yollarını ayırıyor. Sezon öncesi kampa "Ailevi" sebeplerden ötürü katılmayan Ronaldo'nun United defterini kapattığı ve yeni seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.

4 SEÇENEK VAR

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek bir takımda mücadele etmek istediği için İngiliz devinden ayrılıyor. The Sun'da yer alan habere göre ise, Ronaldo ile ilgilenen kulüpler arasında, Sporting, Chelsea, Barcelona ve Bayern Münih yer alıyor.

Manchester United defterini kapattı! Ronaldo, 4 dünya devinden birine imza atacak

GOLLERİNİ SIRALAMAYA DEVAM EDİYOR

Cristiano Ronaldo geçen sezon Manchester United formasıyla, 39 maçta 24 gol 3 asist kaydetti. Ancak United, Premier Ligi 6.sırada tamamladı.

Haberler.com - Spor

Manchester United Cristiano Ronaldo Sporting Chelsea Spor Haberler

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