Manchester United'dan Sergio Ramos'a kanca
Manchester United'ın Monterrey'den ayrılan 39 yaşındaki Sergio Ramos'a teklif yaptığı öne sürüldü. Yıldız ismin Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı dile getirildi.
- Manchester United, Sergio Ramos'a transfer teklifi yaptı.
- Sergio Ramos, bu sezon Monterrey formasıyla 15 maçta 2 gol attı.
Meksika ekibi Monterrey'den ayrıldığını açıklayan 39 yaşındaki İspanyol stoper Sergio Ramos için çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.
MANCHESTER UNITED'DAN TEKLİF
Cadena SER'in haberine göre; Premier Lig ekibi Manchester United, ocak ayı transfer döneminde tecrübeli stoper Sergio Ramos'u kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Manchester United'ın yıldız oyuncu ile görüşme yaparak teklif ilettiği belirtildi.
KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
İspanyol yıldızın da kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı belirtilen haberde, Sergio Ramos'un henüz Manchester United'a cevap vermese de gelen teklifi kabul etmeye hazırlandığı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Monterrey formasıyla bu sezon 15 maça çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda rakip ağlara 2 gol atmayı başardı.