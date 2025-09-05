Manchester United'dan Altay Bayındır'a büyük şok

Premier Lig devi Manchester United, Altay Bayındır ve Andre Onana için gelecek teklifleri değerldirmeye alacak.

BİRİ TAKIMDAN GÖNDERİLEBİLİR

The Sun'da yer alan habere göre, Royal Antwerp'ten kaleci Senne Lammens'i kadrosuna katan İngiliz temsilcisi, Altay ve Onana için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Altay Bayındır ve Onana için Türkiye ve Suudi Arabistan seçeneklerinin olduğu belirtildi.