Manchester United'da felaket! 4. Lig takımına elendiler

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Manchester United, deplasmanda 4. Lig temsilcisi Grimsby Town ile karşılaştı. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede, Grimsby Town penaltı atışlarında rakibini 12-11 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

MANCHESTER 2 FARKTAN GERİ DÖNDÜ

Grimsby'nin gollerini 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren kaydetti. Manchester United'ın golleri ise 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire'dan geldi.

PENATILARDA GÜLEN GRIMSBY

Penaltı atışlarına geçilen maçta İngiltere 4. Lig ekibi Grimsby Town, penaltı atışlarında rakibi Manchester United'ı 12-11 mağlup etti ve üst tura çıktı. Manchester United, bu yenilgiyle birlikte İngiltere Lig Kupası'na veda etti.

TARAFTAR SAHAYA İNDİ

Galibiyetin ardından Grimsby Town taraftarı, kutlama yapmak adına tribünlerden yeşil zemine indi ve oyuncularla galibiyeti kutladı.