Manchester United'da felaket! 4. Lig takımına elendiler

Manchester United'da felaket! 4. Lig takımına elendiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Lig Kupası'nda 4. Lig temsilcisi Grimsby Town, Manchester United'ı penaltılarda 12-11 mağlup ederek İngiliz devini turnuvadan eledi. Galibiyetin ardından Grimsby Town taraftarı, kutlama yapmak adına tribünlerden yeşil zemine indi.

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Manchester United, deplasmanda 4. Lig temsilcisi Grimsby Town ile karşılaştı. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede, Grimsby Town penaltı atışlarında rakibini 12-11 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

MANCHESTER 2 FARKTAN GERİ DÖNDÜ

Grimsby'nin gollerini 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren kaydetti. Manchester United'ın golleri ise 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire'dan geldi.

PENATILARDA GÜLEN GRIMSBY

Penaltı atışlarına geçilen maçta İngiltere 4. Lig ekibi Grimsby Town, penaltı atışlarında rakibi Manchester United'ı 12-11 mağlup etti ve üst tura çıktı. Manchester United, bu yenilgiyle birlikte İngiltere Lig Kupası'na veda etti.

TARAFTAR SAHAYA İNDİ

Galibiyetin ardından Grimsby Town taraftarı, kutlama yapmak adına tribünlerden yeşil zemine indi ve oyuncularla galibiyeti kutladı.

Manchester United'da felaket! 4. Lig takımına elendiler

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz

Erdoğan üstüne basa basa mesajı verdi: Hepsinin tepelerine bineceğiz
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında dev savunma şirketine kayyum
Akşener'den Mansur Yavaş'a tüm dengeleri değiştirecek teklif: İYİ Parti'yi sana bırakırım

Akşener'den Mansur Yavaş'a tüm dengeleri değiştirecek teklif
Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

Küçücük çocuğun hayatı karacaktı, esnaf engel oldu
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti

Barış Alper için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıolcay:

Bu takımın üzerinde Ronaldo'nun ahı var iki yakası bir araya gelmiyor daha

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Benfica'ya karşı isabetli şut çekemedi

Bu istatistiği duyanlar inanamıyor! Taraftar çılgına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.