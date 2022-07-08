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Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi! Ailevi sorunlarını gerekçe gösterdi, kadroya alınmadı

Haberler.com - Spor
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Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi! Ailevi sorunlarını gerekçe gösterdi, kadroya alınmadı

Manchester United'ın Tayland ve Avustralya turlarının kadrosuna alınmayan Cristiano Ronaldo'nun ailevi sorunlardan ötürü izin aldığı belirtildi. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediği de sık sık dile getiriliyor.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da geleceği belirsizliğini koruyor. İngiliz ekibinin Avustralya ve Tayland'da yapılacak turlarının kadrosuna alınmayan Portekizli yıldızın, takımdan ayrılacağına yönelik söylentiler güçlendi.

RONALDO KULÜPTEN İZİN ALDI

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Avustralya ve Tayland'da yapılacak turlarının kadrosuna alınmadı. İngiliz ekibi, Portekizli futbolcunun kadroda olmamasına ilişkin, bir aile sorunu nedeniyle izin aldığını belirtti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Takımdan ayrılmak istediği öne sürülen 37 yaşındaki futbolcunun adı, transferde birçok kulüple anılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'nun yeni durağının neresi olacağı ise merak konusu.

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