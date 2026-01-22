Manchester United'da ayrılık açıklandı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da kadro planlamaları devam ederken çok sıcak bir gelişme yaşandı.

CASEMIRO'YA VEDA EDİLİYOR

İngiliz devi Manchester United, 33 yaşındaki oyuncusu Casemiro'nun sözleşmesini tamamlamasıyla birlikte sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı. Kırmızılar, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak dört sezon boyunca Manchester United'ın formasını giyen Brezilyalı yıldızına veda etti.

YENİ ADRESİNİN ABD OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Casemiro'nun yeni adresi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Yıldız oyuncunun, Amerika'dan birkaç takımla görüşme halinde olduğu belirtildi.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Manchester United'a transfer olduğu günden bu yana 146 maça çıkan Casemiro, 21 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.