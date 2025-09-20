Haberler

Manchester United, Chelsea'yi 2-1 Mağlup Ederek 2. Galibiyetini Aldı

Haberler
Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Chelsea, 5. dakikada kaleci Robert Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Manchester United rakibinin zor anlarından faydalanarak 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United ile Chelsea, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip, müsabakanın 5. dakikasında kaleci Robert Sanchez'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalırken, Manchester ise 14. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 37. dakikada Carlos Casemiro ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İlk yarının 45+5. dakikasında bu sefer Manchester United'da, Casemiro ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Chelsea, ikinci yarıda 80. dakikada Trevoh Chalobah'ın attığı golle farkı 1'e indirse de müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Manchester United, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Premier Lig'de 2. galibiyetini elde eden Manchester United puanını 7'ye çıkarırken, Chelsea ise ilk yenilgisini aldı ve 8 puanda kaldı.

Manchester United'da 11'de başlayan milli kaleci Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

