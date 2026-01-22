Haberler

Manchester United, Casemiro ile sezon sonunda yollarını ayıracak

Güncelleme:
Manchester United, 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Casemiro, kulüpteki zamanını zirvede tamamlamak istediğini belirtti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Casemiro, sözleşmesinin sona ermesiyle sezon sonunda takımdan ayrılacak. Birçok kez şampiyonluk kazanan Casemiro'ya bugüne kadar yaptığı katkılar için teşekkür ediyor ve kulüpteki zamanın sonunda birlikte zirvede tamamlamayı umuyoruz." denildi.

Brezilyalı futbolcu ise, "Bu arma ve hedefimiz için her şeyimi vereceğim dört ay kaldı." dedi.

La Liga ekiplerinden Real Madrid'den 2022 yılında Manchester United'a transfer olan Casemiro, son 4 yılda tüm kulvarlarda 146 maçta forma giyerken 21 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
