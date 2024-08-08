Manchester United, Arda Güler için Real Madrid'e servet teklif etti

Geçen sene Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Türk futbolunun yıldızı Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bu sezon büyük roller yükleyeceği ve takımda kalmasını istediği Arda'ya dudak uçuklatan bir transfer teklifi geldi.

MANU'DAN 100 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İspanyol basınından Defansa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler'i, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın kadroya katmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın, bu transferi 2025 yılında gerçekleştirmek istediği kaydedildi. Erik ten Hag'ın yönettiği Manchester United'ın, Arda Güler transferi için 100 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkardığı belirtildi. Ancak Los Blancos'un, Arda'yı bırakma niyetinin olmadığı bildirildi.

EL CLASICO'DA ŞOV YAPTI

Real Madrid, ABD hazırlık kampının ikinci dostluk maçında Barcelona ile karşılaştı. Maça ilk 11'de başlayan Arda, 1 asist yaptı. 1 golü de sayılmayan yıldız futbolcu, maç boyunca sahada kaldı. 19 yaşındaki genç yetenek, yeni transfer Endrick ile birlikte son oynanan Chelsea maçının kadrosunda ise yer almadı. Öte yandan ABD'deki hazırlık maçlarını tamamlayan Madrid'de gözler, 14 Ağustos'ta Atalanta ile oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşmasına çevrildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.