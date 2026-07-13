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Manchester United, Chelsea'den Andrey Santos'u kadrosuna kattı

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İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, Chelsea'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrey Santos'u 50 milyon sterlin karşılığında transfer etti. 22 yaşındaki oyuncu, Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, Chelsea'den Andrey Santos'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı milli oyuncu, kulübümüzle Haziran 2031'e kadar geçerli ve bir yıl daha uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladı." denildi.

Kariyerinde Vasco, Nottingham Forest ve Strasbourg formalarını giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Chelsea ile 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

İngiliz basınına göre Manchester United, bu transfer için Chelsea'ye 50 milyon sterlin ödeyecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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