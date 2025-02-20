Manchester United'a Altay Bayındır'dan iyi haber

Premier Lig devi Manchester United'da sakatlık problemi yaşayan Altay bayındır, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Milli kaleci sakatlığının ardından çalışmalara başladığını yapılan paylaşımla duyurdu. Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, 2 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Toplamda 8 gol yiyen başarılı eldivenin, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.