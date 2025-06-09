Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
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Manchester United, 10 futbolcusunun sözleşmesinin bittiğini ve kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Premier Lig ekibi Manchester United'da yaprak dökümü başladı. Kırmızı-beyazlılarda gelecek sezon kadro planlamaları sürerken ayrılıklar peş peşe geldi.

10 AYRILIK BİRDEN

Gelecek sezon başarılı bir dönem geçirmek isteyen Manchester United, 10 futbolcusunun sözleşmesinin bittiğini ve takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, Christian Eriksen, Victor Lindelöf, Jonny Evans, Tom Heaton, Hubert Graczyk, Jack Kingdon, Sam Murray, Tom Myles, James Nolan ve Tom Wooster ile yolların ayrıldığı belirtildi.

HEDEFTE BİRÇOK İSİM VAR

Öte yandan İngiliz devinde ayrılıklar yaşanırken takıma transfer olacak isimlerde merak konusu. İngiliz basını, teknik direktör Ruben Amorim'in yeni transferleri temmuz ayının ortasına kadar takımda görmek istediğini dile getirdi. Yönetime sunulan transfer listesinde yaklaşık 70 oyuncunun bulunduğu ifade edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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