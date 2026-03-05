Haberler

Manchester City, zamanında 350 milyon euro bonservis istediği Rodri'yi sudan ucuza satıyor

Güncelleme:
Manchester City, İspanyol futbolcusu Rodri'nin 2027'de sözleşmesinin son yılına gireceğini göz önünde bulundurarak, bu yaz yaklaşık 50 milyon euro karşılığında satmaya açık. İngiliz ekibi, sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirecek.

  • Manchester City, Rodri'nin sözleşmesinin 2027 yazında sona ereceğini dikkate alarak oyuncuyu bu yaz transfer döneminde satışa çıkarma kararı aldı.
  • Manchester City, Rodri'den 50 milyon euro'luk bir gelir bekliyor ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
  • Manchester City, 2024 yılında Rodri için 350 milyon euro'luk bir bonservis değeri biçmişti.

Premier Lig ekibi Manchester City, İspanyol milli orta saha Rodri'nin sözleşmesinin 2027 yazında sona ereceğini dikkate alarak, bu yaz transfer döneminde oyuncuyu satışa çıkarma kararı aldı.

RODRI'Yİ BEDELSİZ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Ada basınında yer alan haberlere göre; İngiliz devi, Rodri'nin sözleşmesinin son yılına gireceği 2026/27 sezonunun ardından Bosman kuralı gereği oyuncuyu bedelsiz kaybetme riskini göze almak istemiyor. Bu nedenle kulüp yönetimi, sezon sonunda gelecek ciddi teklifleri değerlendirmeye açık olacak.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO

Bu doğrultuda Manchester City'nin 29 yaşındaki oyuncudan 50 milyon euro'luk bir gelir beklediği ifade edilirken, bu rakamdan aşağıda gelecek tekliflerin değerlendirilmeyeceği vurgulandı.

350 MİLYON EURO İSTENİYORDU

Manchester City, İspanyol futbolcunun 2024 yılında Ballon d'Or'u kazanmasının ardından isminin PSG ve Real Madrid ile anılması sonrası yıldız isme 350 milyon euro'luk bir bonservis değeri biçmişti.

Haber YorumlarıTaygun Demir:

su 50 milyon euro yu geçmiş herhalde????

Haber YorumlarıDeniz:

Modern kole

