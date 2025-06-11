Manchester City, Tijjani Reijnders'ı Transfer Etti

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerinden Manchester City, Milan'dan Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Reijnders, dünyanın en büyük takımlarından birine geldiğini belirterek "Manchester City en iyi teknik direktöre, dünya standartlarında oyunculara ve olağanüstü tesislere sahip. Pep Guardiola yönetiminde çok sayıda şampiyonluk kazandı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla başarıyla bunu sürdürmeye yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AZ Alkmaar'dan 2023'te Milan'a transfer olan orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde çıktığı 104 resmi maçta 19 gol attı.