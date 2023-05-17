Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Manchester City, 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i evinde 4-0 mağlup etti ve finalde Inter'in rakibi oldu. İngiliz ekibi Manchester City, kulüp tarihinde ilk kez bu kupada finale yükseldi.