Manchester City, Rayan Ait-Nouri'yi Transfer Etti

Manchester City, Rayan Ait-Nouri'yi Transfer Etti
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Wolverhampton Wanderers'dan 24 yaşındaki sol bek Rayan Ait-Nouri'yi kadrosuna kattı. Nouri, City ile 2030 yazına kadar sözleşme imzaladı.

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerinden Manchester City, Wolverhampton Wanderers'dan Rayan Ait-Nouri'yi kadrosuna kattı.

City'nin internet sitesindeki açıklamaya göre 24 yaşındaki Nouri, Manchester takımıyla 2030 yazına kadar sözleşme imzaladı.

Cezayirli sol bek, geçen sezon Wolverhampton'da 41 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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