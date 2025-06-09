Manchester City, Rayan Ait-Nouri'yi Transfer Etti
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Wolverhampton Wanderers'dan 24 yaşındaki sol bek Rayan Ait-Nouri'yi kadrosuna kattı. Nouri, City ile 2030 yazına kadar sözleşme imzaladı.
İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerinden Manchester City, Wolverhampton Wanderers'dan Rayan Ait-Nouri'yi kadrosuna kattı.
City'nin internet sitesindeki açıklamaya göre 24 yaşındaki Nouri, Manchester takımıyla 2030 yazına kadar sözleşme imzaladı.
Cezayirli sol bek, geçen sezon Wolverhampton'da 41 maçta 5 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor