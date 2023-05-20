Manchester City, Premier Lig'de üst üste 3'üncü kez şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig'in 37'nci haftasında Arsenal'in deplasmanda Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olmasının ardından şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, üst üste 3'üncü kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonunun şampiyonu Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City oldu. Guardiola ve öğrencileri, ligin 37'nci haftasında Nottingham Forest deplasmanına konuk olan Arsenal'in rakibine 1-0 mağlup olmasının ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i saf dışı bırakarak adını finale yazdıran İngiliz ekibi, Premier Lig'de de üst üste 3'üncü şampiyonluğunu elde etti.