Manchester City, Premier Lig'de üst üste 3'üncü kez şampiyon oldu
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İngiltere Premier Lig'in 37'nci haftasında Arsenal'in deplasmanda Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olmasının ardından şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, üst üste 3'üncü kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.
İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonunun şampiyonu Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City oldu. Guardiola ve öğrencileri, ligin 37'nci haftasında Nottingham Forest deplasmanına konuk olan Arsenal'in rakibine 1-0 mağlup olmasının ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i saf dışı bırakarak adını finale yazdıran İngiliz ekibi, Premier Lig'de de üst üste 3'üncü şampiyonluğunu elde etti.HAALAND VE DE BRUYNE ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARI OLDUSezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Norveçli oyuncu Erling Haaland, City'nin şampiyonluğunda en önemli isimlerden biri oldu. Premier Lig'de 33 maçta forma giyen 22 yaşındaki golcü, 36 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Kevin de Bruyne de şampiyonluk yolunda yaptığı asistlerle takımını sırtladı. Ligde toplamda 30 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 7 gol ve 18 asistlik katkı vererek şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUKManchester City, Arsenal'in Nottingham Forest'a 1-0 kaybetmesiyle gelen şampiyonluk sonrası, Premier Lig'de üst üste 3'üncü şampiyonluğunu yaşadı. Toplamda 9 şampiyonluğa ulaşan City, Pep Guardiola yönetiminde de son 5 yılda 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sacit Göncü - Spor