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SPOR Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptıFatih Emrah ERDOĞAN - Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA) - Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan Balıkesir'de düğün yaptı.

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı

Fatih Emrah ERDOĞAN - Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA) - Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan Balıkesir'de düğün yaptı.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta evlendiği Sara Arfaoui Gündoğan ile memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün töreni düzenledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı eşi Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı. Düğün törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcı Yasin Sagay, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile ilçe sakinleri katıldı. Düğün alanına gelen Sara ve İlkay Gündoğan çifti ilk danslarını gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin katıldığı törene gelen çift, alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak dans etti. Dursunbey'in yöresel kına elbisesini giyen Sara Arfaoui için kına gecesi düzenlendi. Düğün programı oyun havaları ve dans gösterileri ile devam etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor

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