Manchester City, Manchester United'ı Derbide 3-0 Mağlup Etti

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda karşılaştığı Manchester United'ı 3-0'lık skorla yenerek puanını 6’ya yükseltti. İlk yarı Philip Foden'ın golüyle 1-0 tamamlanırken, ikinci yarıda Erling Haaland'ın iki golü de galibiyeti pekiştirdi.

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Manchester United ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Philip Foden'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda City, 53 ve 68. dakikalarda Erling Haaland'ın kaydettiği gollerle skoru 3-0'a getirdi. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca derbiyi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'da 11'de görev alan milli kaleci Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 6'ya çıkardı ve 8. sıraya yükseldi. Manchester United ise 4 puanla 14. sıraya geriledi. - İSTANBUL

