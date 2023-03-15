Manchester City'den Şampiyonlar Ligi'nde 7 gollü gövde gösterisi! Hakan Çalhanoğlu da tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş ayağında salı gecesi oynanan 2 karşılaşmada çeyrek final bileti alan 2 takım belli oldu. Manchester City, Leipzig'i 7-0'la devirerek tur atladı. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ise ilk maçta 1-0 yendiği Porto ile deplasmanda golsüz berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi rövanş maçlarına salı gecesi oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Manchester City'nin Leipzig'e karşı yaptığı şov futbolseverleri mest etti. Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükseldi.

İNGİLİZ EKİBİ ACIMADI

Manchester City, 1-1'in rövanşında Leipzig'e gol yağdırdı. İlk yarıda Haaland'ın hat-trick'i ile 3-0'ı bulan City, ikinci yarıda da vites düşürmedi. Manchester City karşılaşmayı 7-0 kazanarak tur atladı. City'nin gollerini 22, 24, 45, 53, 57'de Haaland, 49'da İlkay ve 90'da Kevin de Bruyne kaydetti.

MBAPPE VE MESSİ'Yİ TAHTTAN İNDİRDİ

Erling Haaland, 22 ve 24'te attığı peş peşe gollerle Şampiyonlar Ligi'nde 25. maçında 30. golünü attı, bu sayıya en erken yaşta ve en hızlı ulaşan isim olarak tarihe geçti. Mbappe ve Messi'nin rekorunu tarihe gömdü.

REKORU EGALE ETTİ

57 dakikada 5 gol atan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan Lionel Messi'nin rekorunu egale etti. Guardiola, 63'te rekor kırma ihtimali yüksek olan Haaland'ı oyundan çıkardı.

INTER, AVANTAJI KULLANDI

Diğer maçta ise Porto ile Inter kozlarını paylaştı. İtalya'daki ilk maçı 1-0 kazanan Inter, Portekiz ekibi ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Çeyrek finale yükselen takımlar:

Chelsea Benfica Bayern AC Milan Man City Inter

Real Madrid - Liverpool (5-2) (Rövanş oynanmadı)

Napoli - Eintracht (2-0) (Rövanş oynanmadı)