Manchester City'den Galatasaray yorumu: Şanslıyız

Güncelleme:
Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesiyle ilgili konuştu. Viana yaptığı açıklamada, "Harika bir taraftarı var Galatasaray'ın. Biz kendi evimizde oynayacağımız için şanslıyız. Zor olurdu. İstanbul atmosferi zorlu bir atmosferdi çünkü...'' dedi.

Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

''ŞANSLIYIZ''

Galatasaray ile eşleşmelerini değerlendiren Viana, "Harika bir taraftarı var Galatasaray'ın. Biz kendi evimizde oynayacağımız için şanslıyız. Zor olurdu. İstanbul atmosferi zorlu bir atmosferdi çünkü... Galatasaray'ı çok iyi biliyorum. Güzel maç olacak. İyi şanslar." dedi.

ZANETTI: GALATASARAY ÇOK BÜYÜK KULÜP

Inter'in efsane futbolcusu ve şu anda yöneticisi olan Javier Zanetti de Galatasaray'la ilgili, "Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi'ni hak etti, çok büyük bir kulüp. Bence dengeli bir kura çekti." yorumunu yaptı.

MAÇ İNGİLTERE'DE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
