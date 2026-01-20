Haberler

Manchester City, Norveç'te 3 golle mağlup oldu

Manchester City, Norveç'te 3 golle mağlup oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt, Manchester City'i 3-1 yenerek tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Kasper Hogh'un iki gol attığı maçta City'de Rodri kırmızı kart gördü.

İngiliz ekibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Norveç ekibi Bodo/Glimt, sahasında güçlü rakibi Manchester Ciy ile karşılaştı. Ev sahibi 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ile 2 gol bulurken, soyunma odasına 2 farklı üstünlükle girdi. Jens Hauge, 58. dakikada skoru 3-0'a getirirken, 2 dakika sonra Rayan Cherki, İngiliz ekip adına golü kaydeden isim oldu. City'de İspanyol orta saha Rodri, 62. dakikada kırmızı kart gördü.

Müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrılan Bodo/Glimt, Devler Ligi'nde ilk galibiyetine ulaşırken puanını 6'ya yükseltti. Manchester City ise 13 puanda kaldı. Pep Guardiola'nın öğrencileri 28 Ocak Çarşamba günü lig aşamasındaki son maçında Galatasaray'ı konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

Trump, apar topar toplantıyı bitirmek istedi! Nedeni de Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Galatasaray'ın Noa Lang transferinde tek bir pürüz kaldı

Tek bir pürüz kaldı! Halledilir halledilmez Galatasaraylı oluyor
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı