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Manavgatlı Okçularda Büyük Başarı: Elif Sare Erdem Türkiye Şampiyonu

Manavgatlı Okçularda Büyük Başarı: Elif Sare Erdem Türkiye Şampiyonu
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Düzce'de düzenlenen U15-U13 Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Manavgatlı sporcu Elif Sare Erdem, Klasik Yay U11 kadınlarda bireysel Türkiye şampiyonu oldu. Elif Sare Erdem, Azra Neslihanoğlu ve Arya Varol'dan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı Türkiye 2.'si olurken, karışık mix takımı ise Türkiye 5.'si oldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, sporcuları ve antrenör Oğuzhan Küçükali'yi tebrik etti.

Düzce'de devam eden U15-U13 Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Manavgatlı sporcu Elif Sare Erdem şampiyon olurken, Klasik Yay U-11 takımı Türkiye 2.'si oldu.

Klasik Yay U11 Kadın Kategorisinde Manavgat ekibinden Elif Sare Erdem, Bireysel Türkiye Şampiyonu olurken, U11 Kategorisinde Elif Sare Erdem, Azra Neslihanoğlu ve Arya Varol'dan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı Türkiye 2.'si oldu. U11 Klasik Yay Karışık Mix Takımı ise Türkiye 5.'si olarak yarışmayı tamamladı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, "Sporcularımızı ve antrenörleri, Oğuzhan Küçükali hocamızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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