Manavgatlı Okçularda Büyük Başarı: Elif Sare Erdem Türkiye Şampiyonu

Düzce'de devam eden U15-U13 Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Manavgatlı sporcu Elif Sare Erdem şampiyon olurken, Klasik Yay U-11 takımı Türkiye 2.'si oldu.

Klasik Yay U11 Kadın Kategorisinde Manavgat ekibinden Elif Sare Erdem, Bireysel Türkiye Şampiyonu olurken, U11 Kategorisinde Elif Sare Erdem, Azra Neslihanoğlu ve Arya Varol'dan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı Türkiye 2.'si oldu. U11 Klasik Yay Karışık Mix Takımı ise Türkiye 5.'si olarak yarışmayı tamamladı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, "Sporcularımızı ve antrenörleri, Oğuzhan Küçükali hocamızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı