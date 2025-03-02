Manavgatlı İbrahim Gökçe, Antalya İl Temsilciliğine Getirildi

Ankara'da gerçekleştirilen TGASDF 2025 Rahvan Binicilik Çalıştayı'nda Manavgatlı İbrahim Gökçe Antalya İl Temsilciliğine getirilirken Özkan Duman ulusal hakem oldu.

26-27 Şubat tarihlerinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Rahvan Binicilik Çalıştayı 26-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Çalıştayda alınan kararların Geleneksel Atlı Spor Dallarında Manavgat'ın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çeken Manavgat-Side Rahvan Atçıları Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak, "Çalıştayda arkadaşımız İbrahim Gökçe Antalya Rahvan Atlar İl Temsilciliği görevine getirilirken, Özkan Duman'da Ulusal Hakem ünvanını almıştır. Özkan Duman; Mehmet Rüştü Ünal ve Mustafa Kara'nın ardından 3. Ulusal Hakemimiz oldu" dedi. - ANTALYA