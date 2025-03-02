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Manavgatlı İbrahim Gökçe, Antalya İl Temsilciliğine Getirildi

Manavgatlı İbrahim Gökçe, Antalya İl Temsilciliğine Getirildi
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Ankara'da düzenlenen TGASDF 2025 Rahvan Binicilik Çalıştayı'nda İbrahim Gökçe Antalya İl Temsilciliğine atanırken, Özkan Duman ulusal hakem unvanı aldı.

Ankara'da gerçekleştirilen TGASDF 2025 Rahvan Binicilik Çalıştayı'nda Manavgatlı İbrahim Gökçe Antalya İl Temsilciliğine getirilirken Özkan Duman ulusal hakem oldu.

26-27 Şubat tarihlerinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Rahvan Binicilik Çalıştayı 26-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Çalıştayda alınan kararların Geleneksel Atlı Spor Dallarında Manavgat'ın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çeken Manavgat-Side Rahvan Atçıları Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak, "Çalıştayda arkadaşımız İbrahim Gökçe Antalya Rahvan Atlar İl Temsilciliği görevine getirilirken, Özkan Duman'da Ulusal Hakem ünvanını almıştır. Özkan Duman; Mehmet Rüştü Ünal ve Mustafa Kara'nın ardından 3. Ulusal Hakemimiz oldu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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