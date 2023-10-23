Manavgat'ta Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Satranç Turnuvası Düzenlendi

Manavgat Belediyesi ve Antalya Satranç İl Temsilciliği işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen satranç turnuvası düzenlendi.

201 kişinin katıldığı turnuvada toplam 14 kategoride müsabaka yapıldı. Satranç turnuvasına katılan çocuklar, dereceye girebilmek için iki gün boyunca ter döktü. Turnuvayı büyük bir merakla takip eden ailelerin heyecanı ise neşeli anlara sahne oldu. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ve Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya tarafından verildi.

Satranç turnuvasında, 7 yaş genel kategorisinde Arat Aktürk, 7 yaş kız kategorisinde Elif Mina Ararat, 8 yaş genel kategorisinde Ömer Kayacan, 8 yaş kız kategorisinde Zeynep Aybüke Öğüt, 9 yaş genel kategorisinde Yusuf Selim Taşlıçay, 9 yaş kız kategorisinde İkra Kaya, 10 yaş genel kategorisinde Mert Arslan, 10 yaş kız kategorisinde Elif Cemre Uysal, 11 yaş genel kategorisinde Deniz Özgen, 11 yaş kız kategorisinde Gülce Deniz Aktaş, 12 yaş genel kategorisinde Eymen Dinç, 12 yaş kız kategorisinde Aybüke Sena Bülbül, açık ve açık kadın kategorilerinde Gül Dalkılınç şampiyon oldu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen düzenlenen satranç turnuvasına katılan çocukların kişisel gelişimine katkı yaptıklarını belirtti. Başkan Sözen, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın zeka oyunları ile kendilerine olan özgüvenini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'e ithafen turnuvamızı düzenledik. Müsabakalara katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve aileler katıldı. - ANTALYA