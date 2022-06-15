Manavgat Belediyespor'da yeniden Ferhatoğlu dönemi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat Belediyespor'da yeniden Ferhatoğlu dönemi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Manavgat Belediyespor'da yeniden Ferhatoğlu dönemi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Manavgat Belediyespor, genç Teknik adam Gürkan Ferhatoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Manavgat Belediyespor, genç Teknik adam Gürkan Ferhatoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Side Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen imza töreninde, Başkan Şükrü Sözen Manavgat Belediyespor'un şampiyon olacağını söyledi

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) iddialı takımlarından Manavgat Belediyespor, genç teknik adam Gürkan Ferhatoğlu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve takım yönetimi de yer aldı.

Daha önce 2017-2018 sezonu ikinci devresinde de Manavgat Belediyespor'u çalıştıran Ferhatoğlu, yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanacaklarını ve Manavgat Belediyespor'u şampiyonluğa taşımak için sahaya çıkacaklarını dile getirdi. Ferhatoğlu, "Manavgat Belediyespor'umuza yeniden geldiğim için çok mutluyum. Amacımız, Manavgat'ımızı hak ettiği yere taşımak. Sezona iyi başlayıp amacımıza ulaşarak kentimizi şampiyon yapmayı istiyoruz" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2022-2023 futbol sezonuna sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ve şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kuracaklarını dile getirdi. Başkan Sözen, "Manavgat'ımız, sporu ve özellikle futbolu benimseyen bir kent. Bizim de yönetici arkadaşlarımla en büyük heyecanımız takımımızı 1. Lig'de görmek. Sezon sonunda takımımızın hak ettiği yerde olacağına inanıyorum. Hep birlikte Manavgat Belediyespor'umuzu çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Manavgat Belediyespor ve taraftarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Hocamıza başarılar dilerim" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gürkan Ferhatoğlu Şükrü Sözen Manavgat Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title