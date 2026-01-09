Haberler

Senegalli futbolcu Mame Thiam, Dicle'de yenilettiği köy okulunun öğrencileriyle buluştu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Baltacı İlkokulu öğrencileri, okullarının yenilenmesine katkı sağlayan Çorum Futbol Kulübü futbolcusu Mame Thiam ile bir araya geldi. Öğrenciler, Thiam'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Baltacı Mahallesi'ndeki Baltacı İlkokulu öğrencileri, 2021 yılında okulu yenileten Çorum Futbol Kulübü'nün Senegalli futbolcusu Mame Thiam ile buluştu.

Dicle Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Baltacı İlkokulu öğrencilerimiz 2021 yılında okullarının yenilenmesine katkıda bulunan Çorum Futbol Kulübü futbolcusu Mame Thiam ile Diyarbakır'da bir araya geldiler. Okulumuza desteğinden ve öğrencilerimize ilgisinden dolayı Mame Baba Thiam'a teşekkür ederiz" denildi.

Bir öğretmenin mesajına kayıtsız kalmayan Mame Thiam, 2021 yılında okulun bahçesini, kapı ve pencerelerini ve onarım çalışmalarını sağlayarak okulu yeniletmişti. - DİYARBAKIR

